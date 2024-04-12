Aydın'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cuma Mahallesi'nde A.K, eşi M.K. ile akrabaları Y.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, A.K. ve M.K'yi bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.
Şüpheli Y.K, gözaltına alındı.
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