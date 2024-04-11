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        Nazilli'de golcü Salih ayrıldı

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Van Spor FK'ya 1-0 mağlup olan Nazilli Belediyespor'da genç santrfor Salih Kavrazlı'nın takımdan ayrıldığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 13:00 Güncelleme: 11.04.2024 - 13:00
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        Nazilli'de golcü Salih ayrıldı
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Van Spor FK'ya 1-0 mağlup olan Nazilli Belediyespor'da genç santrfor Salih Kavrazlı'nın takımdan ayrıldığı öğrenildi. Sezon başında Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan kiralanan 22 yaşındaki golcünün önceki hafta deplasmanda oynanan Diyarbekirspor maçında devre arasında oyundan alınmıştı. Siyah-beyazlı formayla 7 gol kaydeden genç forvetin oyundan alınmasına tepki gösterdiği iddia edildi. Alacakları ödenmeyen Salih'in Vanspor maçı öncesi eşyalarını toplayıp tesisten ayrıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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