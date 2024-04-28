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        Aydın'da bahçe duvarına çarpan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen kazada, ağır yaralanan traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 23:12 Güncelleme: 28.04.2024 - 23:12
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        Aydın'da bahçe duvarına çarpan traktörün sürücüsü ağır yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen kazada, ağır yaralanan traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        E.S. (51) idaresindeki 77 DZ 343 plakalı traktör, Çamköy Mahallesi'nde kontrolünü kaybederek, bir bahçenin duvarına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan E.S'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Hastanede yapılan alkol testinde sürücünün 288 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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