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        Aydın filesinde 3 ayrılık

        Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 13:10 Güncelleme: 28.04.2024 - 13:15
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        Aydın filesinde 3 ayrılık
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        Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

        Mavi-beyazlılar yeni sezon yapılanması kapsamında Ayşe Çürük, Selin Adalı ve Firdevs Kiremitçi ile vedalaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon boyunca mavi-beyaz formamızı terleten değerli sporcumuz Firdevs Kiremitçi'ye iki sezon boyunca formamızı terleten değerli sporcumuz Selin Adalı'ya ve bu sezon Kuzeyboru Spor Kulübü'nden kiralık olarak kadromuzda bulunan değerli sporcumuz Ayşe Çürük'e bize kattıkları için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında bol şans ve başarılar dileriz" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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