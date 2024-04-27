Kuşadasıspor - Ağrı 1970 Spor: 1-0
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kuşadasıspor adını Play-Off'a yazdırmayı başardı.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kuşadasıspor adını Play-Off'a yazdırmayı başardı. Önemli rakiplerinden Ağrı 1970 Spor'u 1-0 yenen Ege ekibi 45 puanla ligi 5'inci sırada tamamladı. İlk yarısı golsüz berabere biten maçın 90'ıncı dakikasında Oğuzhan attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Kuşadasıspor, Play-Off'ta Bornova 1877 takımıyla eşleşti.
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