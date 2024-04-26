Kuşadasıspor play-off aşkına

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 2 maçını kaybederek play-off hattındaki yerini tehlikeye atan Kuşadasıspor yarın normal sezonun son haftasında evinde ilk 6 biletini kapma yarışı verdiği en yakın rakibi Ağrı 1970'le kozlarını paylaşacak. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak.

Grupta 42 puanla 6'ncı sırada yer alan Kuşadasıspor, 39 puanı bulunan 7'nci basamaktaki Ağrı ekibine yenilirse play-off biletini ikili averajda gerisinde kalacağı rakibine kaptırabilir. Grupta Ağrı 1970 gibi 39 puanı bulunan Büyükçekmece Tepecikspor da play-off biletini alacak son takımı belirleyebilir. Play-off'a kalma şansı olmayan Tepecikspor'un maçını kazanması ve 3 takımın 42 puanda buluşması halinde 3'lü averajda 2 rakibinden üstün olan Kuşadasıspor, Ağrı'ya yenilse bile adını ilk 6'ya yazdıracak. Öte yandan yönetimin verilen sözleri yerine getirmediğini duyuran Kuşadasısporlu futbolcular, "Play-off için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Yetkililerin yanımızda yer almalarını bekliyoruz" açıklaması yaptı.