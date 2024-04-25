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        Aydın'da hemzemin geçitte trenin çarptığı genç öldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:54 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:54
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        Aydın'da hemzemin geçitte trenin çarptığı genç öldü
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        İzmir-Denizli seferini yapan yolcu treni, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Arda Kuzu'ya (18) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Kuzu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kaza nedeniyle bir süre bekleyen tren daha sonra seferine devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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