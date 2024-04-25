Nazilli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
M.Ç. (28) idaresindeki 07 AZT 978 plakalı motosiklet, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen M.K'ye (52) çarptı.
Kazada sürücü ile yaya yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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