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        Nazilli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:43 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:43
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        Nazilli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        M.Ç. (28) idaresindeki 07 AZT 978 plakalı motosiklet, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen M.K'ye (52) çarptı.

        Kazada sürücü ile yaya yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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