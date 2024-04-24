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        Aydın'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 18:47 Güncelleme: 24.04.2024 - 18:47
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        Aydın'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Örentaht Mahallesi 1767 Sokak’ta E.A’ya ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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