Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı
Aydın'ın Söke, Nazilli, Germencik ve Yenipazar ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.
Aydın'ın Söke, Nazilli, Germencik ve Yenipazar ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.
Nazilli İstasyon Meydanı'nda düzenlenen programda İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Sümerpark’ta devam eden programda konuşan Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklara armağan edilen tek bayram olduğunu söyledi.
Etkinlikte resim ve bilgi yarışması kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programda Türk ve yabancı öğrenciler dans gösterisi yaptı.
Törene Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, Baro Temsilcisi Emel Şahin, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Refik Özsoy ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.
- Söke
Söke Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Yapıcı'nın günün önemine ilişkin konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu, gösteri yaptı.
Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödül verildi.
Törene Kaymakam Ali Akça, Söke Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül, Garnizon Komutan Vekili Korhan Gedizlioğllu, Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Emre Mengi de katıldı.
- Yenipazar
Atatürk Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar çelenk sundu.
Yenipazar İlçe Stadyumu'nda devam eden tören kapsamında öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı.
Programa Kaymakam Şule Demirtaş, Belediye Başkanı Malik Ercan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
- Germencik
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Şehir Stadyumu'nda devam eden etkinlikte Çiftçi, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.
Konuşmanın ardından öğrenciler gösteri yaptı.
Programa Kaymakamı Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Burak Zencirci ve vatandaşlar katıldı.
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