Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı

Şehir Stadyumu'nda devam eden etkinlikte Çiftçi, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Yenipazar İlçe Stadyumu'nda devam eden tören kapsamında öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı.

Törene Kaymakam Ali Akça, Söke Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül, Garnizon Komutan Vekili Korhan Gedizlioğllu, Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Emre Mengi de katıldı.

Törene Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, Baro Temsilcisi Emel Şahin, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Refik Özsoy ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Programda Türk ve yabancı öğrenciler dans gösterisi yaptı.

Sümerpark’ta devam eden programda konuşan Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklara armağan edilen tek bayram olduğunu söyledi.

Aydın'ın Söke, Nazilli, Germencik ve Yenipazar ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

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