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        Nazilli Belediyespor'da Bülent Ertuğrul ile yollar ayrıldı

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Karacabey Belediyespor'a 3-1 mağlup olup küme düşme korkusunu üzerinden atamayan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 12:30 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:35
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        Nazilli Belediyespor'da Bülent Ertuğrul ile yollar ayrıldı
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Karacabey Belediyespor'a 3-1 mağlup olup küme düşme korkusunu üzerinden atamayan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul ile yollar ayrıldı. Ligde sadece 1 maçı kalan siyah-beyazlılarda yönetim, Karacabey Belediyespor müsabakasının ardından toplandı ve Bülent Ertuğrul ile vedalaşıldığı açıklandı.

        Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Evimizde oynadığımız Karacabey maçı sonrasında Bülent Ertuğrul hocamız ile yollarımızı ayırdık. Bülent Ertuğrul'a emekleri için teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ligin son haftasında deplasmanda oynayacağımız Ankaraspor maçına deneyimli altyapı hocamız Gürhan Sönmez ile çıkacağız" denildi.

        Grupta düşme hattındaki Zonguldak Kömürspor'un 6 puan üzerinde olan Nazilli'ye rakibi 2'de 2 yaparsa beraberlik yetecek.

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