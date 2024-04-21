Aydın'da "Yörük düğünü" canlandırıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde temsili "Yörük düğünü" gerçekleştirildi.

Ömerbeyli Mahallesi'ndeki Aydın Ayyıldız Yörük Efeler Kültür Derneğinin açılışı nedeniyle gerçekleştirilen düğünde, ilk olarak kıl çadırda kız isteme merasimi yapıldı.

Davul zurna eşliğinde çadırdan alınan gelin deveyle, eşyaları eşekle taşındı. Mahalle meydanında deveden indirilen gelin ile damat zeybek oynadı.

Törene katılan Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Anadolu'nun en kadim kültürünün Yörüklük olduğunu belirterek, bu kültürün Anadolu'nun her yerinde bulunduğunu söyledi. Yörüklük kültürünün yaşatılması gerektiğini aktaran Gülenç, "Nesilden nesle kültürümüzü, Yörüklük geleneklerimizi göreneklerimizi aktarmalıyız. Ben bu tür etkinliklere çok büyük önem veriyorum." dedi.