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        Aydın'da "Yörük düğünü" canlandırıldı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde temsili "Yörük düğünü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 21:05 Güncelleme: 21.04.2024 - 21:05
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        Aydın'da "Yörük düğünü" canlandırıldı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde temsili "Yörük düğünü" gerçekleştirildi.

        Ömerbeyli Mahallesi'ndeki Aydın Ayyıldız Yörük Efeler Kültür Derneğinin açılışı nedeniyle gerçekleştirilen düğünde, ilk olarak kıl çadırda kız isteme merasimi yapıldı.

        Davul zurna eşliğinde çadırdan alınan gelin deveyle, eşyaları eşekle taşındı. Mahalle meydanında deveden indirilen gelin ile damat zeybek oynadı.

        Törene katılan Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Anadolu'nun en kadim kültürünün Yörüklük olduğunu belirterek, bu kültürün Anadolu'nun her yerinde bulunduğunu söyledi. Yörüklük kültürünün yaşatılması gerektiğini aktaran Gülenç, "Nesilden nesle kültürümüzü, Yörüklük geleneklerimizi göreneklerimizi aktarmalıyız. Ben bu tür etkinliklere çok büyük önem veriyorum." dedi.

        Aydın Ayyıldız Yörük Efeler Kültür Derneği Başkanı Emir Ayşe Nizam da derneklerinin 2 yıldır faaliyette olduğunu, ancak açılışını bugün gerçekleştirebildiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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