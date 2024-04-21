Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 17:38 Güncelleme: 21.04.2024 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Mustafa Akkaya'nın kullandığı 09 ANA 329 plakalı otomobil, Çarıklar Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarına devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Akkaya'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Araçta bulunan ve ağır yaralanan Merdan Aydın ise Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk

        Benzer Haberler

        Nazilli Belediyespor - Karacabey Belediyespor: 1-3
        Nazilli Belediyespor - Karacabey Belediyespor: 1-3
        Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü: 5 gözaltı
        Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü: 5 gözaltı
        Aydın'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Aydın'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Aydın'da kuvvetli rüzgar 2 ilçede ağaçları devirdi
        Aydın'da kuvvetli rüzgar 2 ilçede ağaçları devirdi
        Bitcoin dolandırıcılığında yeniden yargılanan sanığın avukatı: Mağdurlar 't...
        Bitcoin dolandırıcılığında yeniden yargılanan sanığın avukatı: Mağdurlar 't...
        Nazilli Belediyespor kurtuluş peşinde
        Nazilli Belediyespor kurtuluş peşinde