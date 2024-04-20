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        Aydın'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 19:03 Güncelleme: 20.04.2024 - 19:03
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        Aydın'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Söke'den Milas istikametine seyreden M.G. (60) yönetimindeki 22 ADC 292 plakalı otomobil, Didim Kavşağı'nda Ş.A. (23) idaresindeki 35 BUM 598 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan yattı, hafif ticari araç refüje çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki N.G, sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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