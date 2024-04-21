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        Nazilli Belediyespor - Karacabey Belediyespor: 1-3

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşme korkusu yaşayan Nazilli Belediyespor sahasında Karacabey Belediyespor'a 3-1 yenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 17:03 Güncelleme: 21.04.2024 - 17:05
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        Nazilli Belediyespor - Karacabey Belediyespor: 1-3
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşme korkusu yaşayan Nazilli Belediyespor sahasında Karacabey Belediyespor'a 3-1 yenildi. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 28'inci dakikasında Nazilli Belediyesporlu Hüseyin Cihan kırmızı kart gördü. 51'inci dakikada Karacebey Belediyespor penaltı kazandı, Ersel atışı gole çevirdi: 0-1. 64'üncü dakikada Ömer Faruk konuk takımı iki farklı üstünlüğe taşıdı: 0-2. Ömer Faruk bu kez 76'ncı dakikada sahne aldı ve skor 3-0 oldu. Nazilli Belediyespor, 77'nci dakikada Talha'nın golüyle farkı bire indirse de sahadan puansız ayrıldı. Nazilli Belediyespor bu sonucun ardından 38 puanda kaldı, Karacabey takımı ise 50 puana yükselip Play-Off hattını 6 puan geriden takip etti.

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        Galeri

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