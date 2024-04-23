Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da hemzemin geçitte trenin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Aydın'ın Köşk ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 08:57 Güncelleme: 23.04.2024 - 08:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da hemzemin geçitte trenin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Köşk ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Denizli-İzmir hattında çalışan yolcu treni, Ovaköy Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten yolun karşısına geçmeye çalışan Şahin Kır (41) idaresindeki 09 KN 427 plakalı motosiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Kır, sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kır'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        'Pompalı' ile kız istemeye gitti! Kızın ağabeyi hastanede!
        'Pompalı' ile kız istemeye gitti! Kızın ağabeyi hastanede!
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Trump'ın "sus payı" davasında duruşmalar başladı
        Trump'ın "sus payı" davasında duruşmalar başladı
        Kira tartışması kanlı bitti! Tetiğe bastı!
        Kira tartışması kanlı bitti! Tetiğe bastı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        VAR kayıtları açıklandı!
        VAR kayıtları açıklandı!
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        Böyle düzene böyle yazı
        Böyle düzene böyle yazı
        Tekme, tokat ve demir çubukla saldırdılar! 6 kişi yakalandı
        Tekme, tokat ve demir çubukla saldırdılar! 6 kişi yakalandı
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu
        Taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Silahı saklamaya çalıştılar! Baba ve iki oğul tutuklandı
        Silahı saklamaya çalıştılar! Baba ve iki oğul tutuklandı
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek

        Benzer Haberler

        AK Parti Aydın İl Başkanı Ökten yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi
        AK Parti Aydın İl Başkanı Ökten yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi
        Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerinde sular çekildi
        Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerinde sular çekildi
        Aydın'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Aydın'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Aydın'da iki otomobil ve tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Aydın'da iki otomobil ve tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Nazilli Belediyespor'da Bülent Ertuğrul ile yollar ayrıldı
        Nazilli Belediyespor'da Bülent Ertuğrul ile yollar ayrıldı
        Aydın'da "Yörük düğünü" canlandırıldı
        Aydın'da "Yörük düğünü" canlandırıldı