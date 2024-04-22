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        Aydın'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 12:48 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:48
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        Aydın'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Erdem Seven'in (23) kullandığı 09 LF 137 plakalı otomobil, Ahmed Kessar (30) yönetimindeki 35 MA 8450 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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