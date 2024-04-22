Aydın'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Erdem Seven'in (23) kullandığı 09 LF 137 plakalı otomobil, Ahmed Kessar (30) yönetimindeki 35 MA 8450 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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