Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Çine ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 15:49 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Çine ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Muğla istikametine seyreden Özcan Kurçeren (83) idaresindeki 10 RT 722 plakalı hafif ticari araç, Söğütçük mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, takla atarak şarampole yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile yanındaki Nuran Kurçeren (68), Çine Devlet Hastanes'ine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı
        Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı
        Aydın'da hemzemin geçitte trenin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yarala...
        Aydın'da hemzemin geçitte trenin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yarala...
        AK Parti Aydın İl Başkanı Ökten yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi
        AK Parti Aydın İl Başkanı Ökten yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi
        Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerinde sular çekildi
        Büyük Menderes Nehri'nin bazı bölümlerinde sular çekildi
        Aydın'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Aydın'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Aydın'da iki otomobil ve tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Aydın'da iki otomobil ve tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı