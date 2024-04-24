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        Aydın'da 23 Nisan etkinliklerinde Mert Demir sahne aldı

        Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Mert Demir sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 01:25 Güncelleme: 24.04.2024 - 01:25
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        Aydın'da 23 Nisan etkinliklerinde Mert Demir sahne aldı
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        Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Mert Demir sahne aldı.

        Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde Mert Demir sevilen parçalarını seslendirdi.

        Demir, kendisini dinlemek için gelenlerin bayramını kutladı.

        Alanı dolduran vatandaşlar, konser boyunca Demir'in şarkılarına eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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