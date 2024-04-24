Aydın'da 23 Nisan etkinliklerinde Mert Demir sahne aldı
Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Mert Demir sahne aldı.
Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Mert Demir sahne aldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde Mert Demir sevilen parçalarını seslendirdi.
Demir, kendisini dinlemek için gelenlerin bayramını kutladı.
Alanı dolduran vatandaşlar, konser boyunca Demir'in şarkılarına eşlik etti.
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