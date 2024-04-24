Aydın'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Esenköy Mahallesi Cedit Sokak'taki metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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