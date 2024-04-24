Nazilli Belediye Başkanı Tetik koltuğunu çocuklara devretti

Tekin de deprem riskini işaret ederek, bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasının önemine dikkati çekti.

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu ortaokul öğrencilerine devretti.

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