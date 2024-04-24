Aydın'da kaçak kazı operasyonunda 2 bin yıllık heykel başı ele geçirildi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel Mahallesi Bördelik mevkisinde Ö.D'nin kendi arazisinde kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Ö.D'nin suçüstü yakalandığı operasyonda heykel başı bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçak kazı operasyonunda yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen heykel başı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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