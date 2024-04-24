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        Aydın'da kaçak kazı operasyonunda 2 bin yıllık heykel başı ele geçirildi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçak kazı operasyonunda yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen heykel başı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:14 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:14
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        Aydın'da kaçak kazı operasyonunda 2 bin yıllık heykel başı ele geçirildi
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçak kazı operasyonunda yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen heykel başı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel Mahallesi Bördelik mevkisinde Ö.D'nin kendi arazisinde kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Ö.D'nin suçüstü yakalandığı operasyonda heykel başı bulundu.

        Aydın Arkeoloji Müzesi'ne gönderilen heykel başının yaklaşık 2 bin yıllık olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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