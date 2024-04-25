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        Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki anne öldü, bebeği ve eşi yaralandı

        Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:21 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:21
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        Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki anne öldü, bebeği ve eşi yaralandı
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        Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Hayrettin Harman (29) idaresindeki 48 ALS 987 plakalı hafif ticari araç, Aydın-Muğla kara yolu Söğütçük mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün eşi Ayşe Cihan Harman (29) hayatını kaybetti, sürücü ile 1 yaşındaki bebekleri yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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