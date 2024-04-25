Otomobil şarampole yuvarlandı: Ziraat mühendisi Ayşe öldü, eşi ve kızı yaralı (2)
İLKKEZ GÖRDÜĞÜ ANNESİNİ DAKİKALAR SONRA KAYBETTİMuğla'nın Bayır ilçesinde yaşayan ve ziraat mühendisi oldukları öğrenilen Hayrettin Harman ile Ayşe Cihan Harman çiftinin, geçen yıl 7,5 aylık dünyaya gelen kızları D.
İLKKEZ GÖRDÜĞÜ ANNESİNİ DAKİKALAR SONRA KAYBETTİ
Muğla'nın Bayır ilçesinde yaşayan ve ziraat mühendisi oldukları öğrenilen Hayrettin Harman ile Ayşe Cihan Harman çiftinin, geçen yıl 7,5 aylık dünyaya gelen kızları D. Harman’ın gözlerinde görme bozukluğu olduğu öğrenildi. Doğduğundan beri görme bozukluğu yaşayan Harman çiftinin kızları, Aydın'da özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyonla ilk kez gördüğü belirtildi. Hastaneden taburcu olan Harman Ailesinin bu mutlulukla evlerine dönüş yaptıkları sırada meydana gelen kazada anne Harman'ın yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Kızları gözlerini hayata açtığı gün yaşamını yitiren anne Harman'ın, yarın öğle namazına müteakip Bayır'da toprağa verileceği öğrenildi.
Kazada yaralanan baba Hayrettin Harman'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ancak ayağında kırık oluşan kızlarının, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edildiği öğrenildi.
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