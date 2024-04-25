59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Bu yıl 59. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak.

Yarın Aydın'dan başlayıp Manisa'ya uzanacak 6. etap, genel klasman açısından belirleyici olacak. Çünkü TUR 2024'ün tek 1. kategori tırmanışı, Kuşadası ile Manisa arasındaki bu etapta gerçekleşecek.

Polti Kometa takımından Giovanni Lonardi, sprint klasmanı, Bike Aid takımından Vinzent Dorn da tırmanış ve Türkiye güzellikleri klasmanındaki liderliklerini sürdürdü.

Sprint finişiyle tamamlanan etapta 2'nciliği, Andresen'in takım arkadaşı Fabio Jakobsen, 3'üncülüğü ise Caja Rural-Seguros RGA takımından Iuri Leitao elde etti.

Bodrum ile Kuşadası arasındaki 177,9 kilometrelik parkurda düzenlenen etaba 160 sporcu katıldı. Parkurun ilk yüzde 40'lık dilimindeki iki adet 3. kategori tırmanış haricinde düz profile sahip etabı, 4 saat 18 dakika 12 saniyede bitiren Andresen birinci oldu.

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