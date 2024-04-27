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        Nazilli Belediyespor kurtuluş mücadelesinde

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor yarın kendisi için bu sezonun son maçına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 13:07 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:07
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        Nazilli Belediyespor kurtuluş mücadelesinde
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor yarın kendisi için bu sezonun son maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar saat 15.00'te başlayacak müsabakada Ankaraspor'a konuk olacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'ndaki mücadelede Ömer Faruk Gültekin düdük çalacak. Nazilli Belediyespor, Başkent'ten 1 puan alması halinde kümede kalmayı garantileyecek. Naz-Naz, yenilmesi durumunda ise Zonguldak Kömürspor'un oynayacağı 2 maçın en az birinde puan kaybını bekleyecek. Nazilli Belediyespor, 16'ncı sırada yer alan Zonguldak Kömürspor'un 6 puan önünde bulunuyor.

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