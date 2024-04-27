Aydın'da çoban tarafından bulunan kemikler, kayıp engelli gencin çıktı

AYDIN'ın Çine ilçesinde, geçen yıl aralık ayında bir çoban tarafından kayalıklar arasında insan kemikleri bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kemiklerin, DNA testinde aynı yıl kaybolan zihinsel engelli Servet Cesur'a (31) ait olduğu belirlendi.

Çine'de ailesiyle birlikte yaşayan yüzde 80 zihinsel engelli Servet Cesur, 31 Temmuz 2023 tarihinde ortadan kayboldu. Ailesi gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayınca Cesur için jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerince yapılan arama çalışmalarından da sonuç alınamadı.