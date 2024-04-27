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        Aydın'da çoban tarafından bulunan kemikler, kayıp engelli gencin çıktı

        AYDIN'ın Çine ilçesinde, geçen yıl aralık ayında bir çoban tarafından kayalıklar arasında insan kemikleri bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 11:40 Güncelleme: 27.04.2024 - 11:45
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        Aydın'da çoban tarafından bulunan kemikler, kayıp engelli gencin çıktı
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        AYDIN'ın Çine ilçesinde, geçen yıl aralık ayında bir çoban tarafından kayalıklar arasında insan kemikleri bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kemiklerin, DNA testinde aynı yıl kaybolan zihinsel engelli Servet Cesur'a (31) ait olduğu belirlendi.

        Çine'de ailesiyle birlikte yaşayan yüzde 80 zihinsel engelli Servet Cesur, 31 Temmuz 2023 tarihinde ortadan kayboldu. Ailesi gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayınca Cesur için jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerince yapılan arama çalışmalarından da sonuç alınamadı.

        3 Aralık 2023 tarihinde, Çine'nin Evciler ve Tatarmemişler mahalleleri arasındaki Payamtaşı mevkisinde bir çoban tarafından kayaların arasında insan kemikleri ve çürümüş kıyafetler bulundu. Kemikler, 7 Aralık 2023’te İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Burada yapılan DNA testi sonucu kemiklerin kayıp Servet Cesur'a ait olduğu belirlendi. Cesur'a ait kemikler dün ailesine teslim edildi ve Çine İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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