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        Aydın'da bulunan kemik parçalarının Servet Cesur'a ait olduğu belirlendi

        Aydın'ın Çine ilçesinde yaklaşık 5 ay önce bulunan kemik parçalarının, 2023 yılının Temmuz ayında kaybolan Servet Cesur'a ait olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 23:32 Güncelleme: 26.04.2024 - 23:32
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        Aydın'da bulunan kemik parçalarının Servet Cesur'a ait olduğu belirlendi
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        Aydın'ın Çine ilçesinde yaklaşık 5 ay önce bulunan kemik parçalarının, 2023 yılının Temmuz ayında kaybolan Servet Cesur'a ait olduğu belirlendi.

        İstanbul Adli Tıp Kurumu, Evciler Mahallesi'nden kayıp ihbarı yapılan zihinsel engelli Cesur'u (30) arama çalışmaları sürerken 3 Kasım 2023'te kayalık alanda bulunan kemik parçaları üzerindeki incelemesini tamamladı.

        İnceleme sonucu kemik parçalarının Servet Cesur'a ait olduğu belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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