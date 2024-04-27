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        Aydın'da uçuruma yuvarlanan minibüsün ehliyetsiz sürücüsü öldü

        Aydın'ın Köşk ilçesinde uçuruma devrilen minibüsün ehliyetsiz sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 20:36 Güncelleme: 27.04.2024 - 20:36
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        Aydın'da uçuruma yuvarlanan minibüsün ehliyetsiz sürücüsü öldü
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        Aydın’ın Köşk ilçesinde uçuruma devrilen minibüsün ehliyetsiz sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Güngör Doruk Özer (15) idaresindeki 09 AAP 977 plakalı minibüs, Başçayır Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Özer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralanan Güngör T. ise ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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