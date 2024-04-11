Aydın'da pikap takla attı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde refüje çarparak takla atan pikabın sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde refüje çarparak takla atan pikabın sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı.
Aysu Öncel (29) idaresindeki 48 BU 676 plakalı pikap, İstiklal Mahallesi mevkisinde refüje çarparak takla attı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Öncel olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar M.Y, C.A. ve T.A, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. T.A, buradan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Hayatını kaybeden Öncel'in, sürücü kursu eğitmeni olduğu öğrenildi.
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