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        Aydın'da kent protokolü bayramlaştı

        Aydın'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 15:05 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:05
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        Aydın'da kent protokolü bayramlaştı
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        Aydın'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Misafirhanesinin bahçesinde düzenlenen programa Vali Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, Efeler Belediyesi Başkanı Anıl Yetişkin, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

        Vali Canbolat bayramın dostluk, barış ve kardeşlik getirmesi temenni etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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