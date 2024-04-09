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        Nazilli Belediyespor moral bozmadı

        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Vanspor'a 1-0 yenilen Nazilli Belediyespor moral bozmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 12:38 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:38
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        Nazilli Belediyespor moral bozmadı
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        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Vanspor'a 1-0 yenilen Nazilli Belediyespor moral bozmadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, yaşanan maddi sıkıntılara rağmen sergilenen mücadeleyi beğendi ve karşılaşma sonrası futbolcuları tribüne çağırarak alkışladı. 38 puanla 13'üncü sırada yer alan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul, "Oyuna iyi başlamadık ama sonrasında dengeyi kurduk. İlk yarı biz de rakip de gol pozisyonları buldu. Duran toptan gol yedik. Son 15 dakika sistemi değiştirip, 4-4-2'ye dönüp şansımızı zorladık ama olmadı. Oynanan futbol, sergilenen mücadelen çok memnunum. Moral bozmadan yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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