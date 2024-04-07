Nazilli Belediyespor - Vanspor : 0-1

Vanspor maçın 34'üncü dakikasında Hasan'ın attığı golle öne geçti. Bu golün ardından avantajını koruyan Vanspor, Nazilli deplasmanından kritik 3 puanı aldı. Bu sonucun ardından Nazilli Belediyespor 38 puanda kalırken, bir maç eksiği bulunan Vanspor ise 66 puana yükselip zirve umutlarını sürdürdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.