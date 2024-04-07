Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli Belediyespor - Vanspor : 0-1

        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında deplasmanda Diyarbekirspor'u 2-0 yenen Nazilli Belediyespor evinde, şampiyonluk mücadelesi veren Vanspor'a tek golle yenildi: 0-1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 17:24 Güncelleme: 07.04.2024 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli Belediyespor - Vanspor : 0-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında deplasmanda Diyarbekirspor'u 2-0 yenen Nazilli Belediyespor evinde, şampiyonluk mücadelesi veren Vanspor'a tek golle yenildi: 0-1.

        Vanspor maçın 34'üncü dakikasında Hasan'ın attığı golle öne geçti. Bu golün ardından avantajını koruyan Vanspor, Nazilli deplasmanından kritik 3 puanı aldı. Bu sonucun ardından Nazilli Belediyespor 38 puanda kalırken, bir maç eksiği bulunan Vanspor ise 66 puana yükselip zirve umutlarını sürdürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den seçim kararı!
        TFF'den seçim kararı!
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!
        Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6 ay geride kaldı
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6 ay geride kaldı
        İkinci el merakı da onu kurtaramadı
        İkinci el merakı da onu kurtaramadı
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!
        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!
        Cem Yılmaz açıkladı
        Cem Yılmaz açıkladı
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Correa iddiası!
        Correa iddiası!
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?

        Benzer Haberler

        Öğrenciler "dijital kadavra" ile anatomiyi sanal ortamda öğreniyor
        Öğrenciler "dijital kadavra" ile anatomiyi sanal ortamda öğreniyor
        AK Parti'li Ökten'den Çerçioğlu'na mazbata töreni eleştirisi
        AK Parti'li Ökten'den Çerçioğlu'na mazbata töreni eleştirisi
        İzmir ve Aydın'da turizm güzergahlarında trafik yoğunluğu yaşandı
        İzmir ve Aydın'da turizm güzergahlarında trafik yoğunluğu yaşandı
        Yangında ölen 2 yaşındaki Mehmet, son yolculuğuna uğurlandı
        Yangında ölen 2 yaşındaki Mehmet, son yolculuğuna uğurlandı
        Aydın'da yangında hayatını kaybeden bebeğin cenazesi toprağa verildi
        Aydın'da yangında hayatını kaybeden bebeğin cenazesi toprağa verildi
        Nazilli Belediyespor, sahasında Vanspor ile karşılaşacak
        Nazilli Belediyespor, sahasında Vanspor ile karşılaşacak