Nazilli Belediyespor, sahasında Vanspor ile karşılaşacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Diyarbekirspor'u 2-0 mağlup eden Nazilli Belediyespor yarın sahasında zirve hesapları yapan Vanspor ile karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Ahmet Ecevit görev alacak.

Nazilli Belediyespor'da sarı kart cezalısı Ahmet Gökbayrak, Vanspor'a karşı oynayamayacak. Bu maç öncesi Nazilli Belediyespor 38 puanla 11'inci sırada yer alırken, 63 puana sahip ve 1 maçı eksik Vanspor ise 3'üncü basamakta bulunuyor.