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        Aydın'da yangında hayatını kaybeden bebeğin cenazesi toprağa verildi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde evde yalnız olduğu sırada çıkan yangında hayatını kaybeden bebek, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 12:28 Güncelleme: 06.04.2024 - 12:28
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        Aydın'da yangında hayatını kaybeden bebeğin cenazesi toprağa verildi
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        Aydın’ın Nazilli ilçesinde evde yalnız olduğu sırada çıkan yangında hayatını kaybeden bebek, son yolculuğuna uğurlandı.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlanan Mehmet Oğuz’un (2) cenazesi, Nazilli Bayındır Mahalle Camisi'ne getirildi.

        Mehmet Oğuz'un babası Selim Oğuz (32), taziyeleri kabul etti.

        Kılınan cenaze namazın ardından bebeğin cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

        Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken baba Oğuz’u yakınları teskin etmeye çalıştı.

        Cenaze törenine Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ile önceki dönem belediye başkanı Kürşat Engin Özcan da katıldı.

        Bayındır Mahallesi'nde tek katlı evde, dün elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıkmış, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 yaşındaki Mehmet Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

        Yangının, bebeğe bakan işitme engelli babaannenin hayvanlara yem almak için evden ayrıldığı sırada çıktığı öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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