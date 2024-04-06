Aydın'da yangında hayatını kaybeden bebeğin cenazesi toprağa verildi

Cenaze törenine Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ile önceki dönem belediye başkanı Kürşat Engin Özcan da katıldı.

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