Nazilli'de Polis Haftası kutlandı

Törene Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy ile Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik de katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, kurumun köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve polislik mesleğinin büyük fedakarlıklar barındırdığını söyledi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

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