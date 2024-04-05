Söke'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Sakal-ı Şerif ile ilgili bilgi veren Temiz, "Bu mübarek Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıyoruz. Yarın ikindi namazına kadar ziyarete açık olacak. Rabbim ziyaretlerini kabul eylesin." dedi.

Söke Din Görevlileri Derneği Başkanı Hafız Keramettin Temiz'in tekbir ve salavat getirerek ziyarete açtığı Sakal-ı Şerif'i görenler ellerini semaya açıp dua etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.