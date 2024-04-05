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        Söke'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

        Söke ilçesinde Kadir Gecesi nedeniyle Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:15 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:15
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        Söke'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
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        Söke ilçesinde Kadir Gecesi nedeniyle Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Koca Camisi'nde öğle namazının ardından ziyarete açılan Sakal-ı Şerif için Sökeliler yoğunluk oluşturdu.

        Söke Din Görevlileri Derneği Başkanı Hafız Keramettin Temiz'in tekbir ve salavat getirerek ziyarete açtığı Sakal-ı Şerif'i görenler ellerini semaya açıp dua etti.

        Sakal-ı Şerif ile ilgili bilgi veren Temiz, "Bu mübarek Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıyoruz. Yarın ikindi namazına kadar ziyarete açık olacak. Rabbim ziyaretlerini kabul eylesin." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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