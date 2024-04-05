Germencik'te minik öğrenciler polisleri ziyaret etti

Aydın'ın Germencik ilçesinde anasınıfı öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

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