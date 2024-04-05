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        Germencik'te minik öğrenciler polisleri ziyaret etti

        Aydın'ın Germencik ilçesinde anasınıfı öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:41 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:41
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        Germencik'te minik öğrenciler polisleri ziyaret etti
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde anasınıfı öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Şehit Cafer İlkokulu anasınıfı öğrencileri, öğretmen ve müdürleriyle gerçekleştirdikleri ziyarette polislere çiçek verdi.

        İlçe Emniyet Müdürü Fatih Haykırer, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Kutlama programı kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Haykırer, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sundu.

        Merkez Camisinde şehitler için mevlit okutuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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