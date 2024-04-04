Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Germencik Belediye Başkanı seçilen Burak Zencirci, göreve başladı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye başkanı seçilen Burak Zencirci, mazbatasını alarak göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 17:06 Güncelleme: 04.04.2024 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Germencik Belediye Başkanı seçilen Burak Zencirci, göreve başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye başkanı seçilen Burak Zencirci, mazbatasını alarak göreve başladı.

        31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Germencik'te CHP'nin adayı olarak seçilen Burak Zencirci, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nezahat Kaya Kök’ün elinden belediye başkanlığı mazbatasını aldı.

        Kendisini destekleyen partililerle birlikte belediyeye giden Zencirci, eski Belediye Başkan Vekili Orhan Aydoğdu'dan görevi devraldı.

        Zencirci, yaptığı konuşmada mazbatanın kendisine ait olmadığını evlatlardan emanet aldıklarını belirterek, "Yakamdaki CHP rozetini çıkarmam gerekiyor. Bu rozeti İlçe Başkanı Tayfun Bozdağ’a teslim ediyorum. Herkese eşit mesafede hizmet edecek bir Burak kardeşiniz var artık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayramda hava nasıl olacak?
        Bayramda hava nasıl olacak?
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        İsrail'de İran alarmı: Tel Aviv'de sığınaklar mı açılacak?
        İsrail'de İran alarmı: Tel Aviv'de sığınaklar mı açılacak?
        Beşiktaş'tan art arda müjdeler
        Beşiktaş'tan art arda müjdeler
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        İşte ilk 11'ler!
        İşte ilk 11'ler!
        Figen'i yakarak öldürmüştü! Caninin cezası belli oldu!
        Figen'i yakarak öldürmüştü! Caninin cezası belli oldu!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu

        Benzer Haberler

        Aydın Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Alper Hamurcu ile sözleşmeyi uza...
        Aydın Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Alper Hamurcu ile sözleşmeyi uza...
        Kayıp çiftçi ölü bulundu; boğasının boynuz darbeleriyle hayatını kaybetmiş
        Kayıp çiftçi ölü bulundu; boğasının boynuz darbeleriyle hayatını kaybetmiş
        Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, mazbatasını aldı
        Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, mazbatasını aldı
        Nazilli Belediyespor'da sevinç var
        Nazilli Belediyespor'da sevinç var
        Aydın'da haber alınamayan kişi tarlasında ölü bulundu
        Aydın'da haber alınamayan kişi tarlasında ölü bulundu