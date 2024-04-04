Germencik Belediye Başkanı seçilen Burak Zencirci, göreve başladı

Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye başkanı seçilen Burak Zencirci, mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Germencik'te CHP'nin adayı olarak seçilen Burak Zencirci, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nezahat Kaya Kök’ün elinden belediye başkanlığı mazbatasını aldı.

Kendisini destekleyen partililerle birlikte belediyeye giden Zencirci, eski Belediye Başkan Vekili Orhan Aydoğdu'dan görevi devraldı.

Zencirci, yaptığı konuşmada mazbatanın kendisine ait olmadığını evlatlardan emanet aldıklarını belirterek, "Yakamdaki CHP rozetini çıkarmam gerekiyor. Bu rozeti İlçe Başkanı Tayfun Bozdağ’a teslim ediyorum. Herkese eşit mesafede hizmet edecek bir Burak kardeşiniz var artık." dedi.