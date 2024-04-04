Aydın Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Alper Hamurcu ile sözleşmeyi uzattı
Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, başantrenör Alper Hamurcu ile sözleşmesini 3 yıl uzattı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, başantrenör Alper Hamurcu ile sözleşmesini 3 yıl uzattı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada son 5 sezonda takımın başantrenörü olarak görev yapan Alper Hamurcu ile 3 yıllık yeni bir anlaşma sağlandığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin, Hamurcu ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Kendisine, devam eden sözleşmesini uzatabileceğimizi ilettik. Sağ olsun kendisi de Aydın'da mutlu olduğunu, geçen ay temeli atılan yeni salonumuzda Avrupa Kupası'nı kazanma hedefine ulaşmak için kalmak istediğini belirtti. Şehrimize, taraftarımıza hayırlı olmasını diliyorum."
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