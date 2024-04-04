Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Alper Hamurcu ile sözleşmeyi uzattı

        Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, başantrenör Alper Hamurcu ile sözleşmesini 3 yıl uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:15 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Alper Hamurcu ile sözleşmeyi uzattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, başantrenör Alper Hamurcu ile sözleşmesini 3 yıl uzattı.

        Kulüp tarafından yapılan açıklamada son 5 sezonda takımın başantrenörü olarak görev yapan Alper Hamurcu ile 3 yıllık yeni bir anlaşma sağlandığı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin, Hamurcu ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Kendisine, devam eden sözleşmesini uzatabileceğimizi ilettik. Sağ olsun kendisi de Aydın'da mutlu olduğunu, geçen ay temeli atılan yeni salonumuzda Avrupa Kupası'nı kazanma hedefine ulaşmak için kalmak istediğini belirtti. Şehrimize, taraftarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        29 kişinin öldüğü yangında kapılarla ilgili feci iddia!
        29 kişinin öldüğü yangında kapılarla ilgili feci iddia!
        Figen'i yakarak öldürmüştü! Caninin cezası belli oldu!
        Figen'i yakarak öldürmüştü! Caninin cezası belli oldu!
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        İran'da Devrim Muhafızları'na eş zamanlı saldırılar!
        İran'da Devrim Muhafızları'na eş zamanlı saldırılar!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!

        Benzer Haberler

        Kayıp çiftçi ölü bulundu; boğasının boynuz darbeleriyle hayatını kaybetmiş
        Kayıp çiftçi ölü bulundu; boğasının boynuz darbeleriyle hayatını kaybetmiş
        Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, mazbatasını aldı
        Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, mazbatasını aldı
        Nazilli Belediyespor'da sevinç var
        Nazilli Belediyespor'da sevinç var
        Aydın'da haber alınamayan kişi tarlasında ölü bulundu
        Aydın'da haber alınamayan kişi tarlasında ölü bulundu
        Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı