Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Kayıp çiftçi ölü bulundu; boğasının boynuz darbeleriyle hayatını kaybetmiş

        AYDIN'ınİncirliova ilçesinde dün akşam saatlerinde eve dönmeyen ve kayıp ihbarıyla aranmasına başlanan çiftçi Mustafa Acar (61) bir arazide ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 13:36 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp çiftçi ölü bulundu; boğasının boynuz darbeleriyle hayatını kaybetmiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'ınİncirliova ilçesinde dün akşam saatlerinde eve dönmeyen ve kayıp ihbarıyla aranmasına başlanan çiftçi Mustafa Acar (61) bir arazide ölü bulundu. Yapılan kontrollerde Acar'ın beslediği boğanın boynuz darbeleriyle öldüğü ortaya çıktı.

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında kırsal Arpadere Mahallesinde yaşandı. Çiftçi Mustafa Acar'a ulaşamayan yakınları jandarmayı arayıp, kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin bölgede yaptığı aramada Mustafa Acar, Cılımbız mevkisinde ölü bulundu. Sağlık ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı kontrollerde Acar'ın kendi beslediği boğanın boynuz darbeleriyle öldüğü belirlendi. Vücudunda boynuz yaraları bulunan Acar'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otogarda bayram öncesi hareketlilik
        Otogarda bayram öncesi hareketlilik
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Ölümle biten muhtarlık çatışması! O anlar kamerada!
        Ölümle biten muhtarlık çatışması! O anlar kamerada!
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        35 milyon kişi seyahat edecek
        35 milyon kişi seyahat edecek
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor
        Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!

        Benzer Haberler

        Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, mazbatasını aldı
        Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, mazbatasını aldı
        Nazilli Belediyespor'da sevinç var
        Nazilli Belediyespor'da sevinç var
        Aydın'da haber alınamayan kişi tarlasında ölü bulundu
        Aydın'da haber alınamayan kişi tarlasında ölü bulundu
        Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Efeler 09 SFK - Elazığspor: 1-1
        Efeler 09 SFK - Elazığspor: 1-1