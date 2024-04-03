Efeler 09 SFK - Elazığspor: 1-1

Aydın ekibi Play-Off hattında beşinci sırada kaldı. Elazığspor ise 46 puan ve averajla ikinciliğe tırmandı.

Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda ev sahibinin 45'inci dakikada penaltıdan Tugay'la bulduğu gole Elazığ 67'de Bahattin Köse'yle karşılık verdi. Efeler, 78'inci dakikada Enver Abdullah'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişiyle tamamladı. Grupta 18 maçtır yenilmeyen rakibini elinden kaçıran Efeler, kendisi için sezonun son 3 maçı öncesinde 43 puanda kalarak şampiyonluk şansını yitirdi.

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