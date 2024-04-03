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        Efeler 09 SFK - Elazığspor: 1-1

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 26'ncı hafta maçında son haftalar öncesi şampiyonluk umudunu korumak isteyen Efeler 09 SFK evinde en önemli rakiplerinden Elazığspor'la yenişemedi: 1-1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:36 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:36
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        Efeler 09 SFK - Elazığspor: 1-1
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 26'ncı hafta maçında son haftalar öncesi şampiyonluk umudunu korumak isteyen Efeler 09 SFK evinde en önemli rakiplerinden Elazığspor'la yenişemedi: 1-1.

        Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda ev sahibinin 45'inci dakikada penaltıdan Tugay'la bulduğu gole Elazığ 67'de Bahattin Köse'yle karşılık verdi. Efeler, 78'inci dakikada Enver Abdullah'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişiyle tamamladı. Grupta 18 maçtır yenilmeyen rakibini elinden kaçıran Efeler, kendisi için sezonun son 3 maçı öncesinde 43 puanda kalarak şampiyonluk şansını yitirdi.

        Aydın ekibi Play-Off hattında beşinci sırada kaldı. Elazığspor ise 46 puan ve averajla ikinciliğe tırmandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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