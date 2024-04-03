Arkadaşından helallik istedi, ardından intihar etti

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, bir süredir psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mete Kürşat Erdoğan (26), yol kenarındaki ormanlık alanda boynuna ip geçirilmiş halde ölü bulundu. Erdoğan'ın, olaydan kısa süre önce boynuna ip geçirdi1ği fotoğrafını arkadaşlarını gönderip, helallik istediği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Aydın-Denizli karayolu İsabeyli mevkisinde meydana geldi. Yol kenarında yürüyen bir vatandaş, ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz durduğunu fark etti. Bu kişinin durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağaçta asılı haldeki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede ölen kişinin Mete Kürşat Erdoğan olduğu saptandı. Erdoğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aydın Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.