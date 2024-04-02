Aydın'da anne ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı (2)

ANNEVE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, alacak meselesinden çıkan tartışmada arkadaşı Akın Demir (42) tarafından bıçaklanarak öldürülen Emre Öztürk (35) ve annesi Aysel Öztürk (53), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İkindi namazının ardından Altıntaş Mahallesi’nde bulunan Koca Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Nazilli eski belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, kuyumcular ile birlikte çok sayıda esnaf ve vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından dualarla omuzlara alınan anne ve oğlunun cenazeleri Nazilli Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi.