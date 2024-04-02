Aydın'da boynundaki ip nedeniyle direğe asılı kalan leylek kurtarıldı

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Avşar Mahallesi'nde bir leyleğin elektrik direğinde asılı kaldığı ihbarı üzerine bölgeye dernek üyeleri yönlendirildi.

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