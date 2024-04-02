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        Aydın'da boynundaki ip nedeniyle direğe asılı kalan leylek kurtarıldı

        Aydın'ın Söke ilçesinde boynuna dolanan ip nedeniyle elektrik direğine asılı kalan leylek, kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 13:04 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:04
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        Aydın'da boynundaki ip nedeniyle direğe asılı kalan leylek kurtarıldı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde boynuna dolanan ip nedeniyle elektrik direğine asılı kalan leylek, kurtarıldı.

        Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Avşar Mahallesi'nde bir leyleğin elektrik direğinde asılı kaldığı ihbarı üzerine bölgeye dernek üyeleri yönlendirildi.

        Boynuna dolanan ip nedeniyle direğe asılı kalan leylek, kurtarıldı.

        Leylek, su verildikten sonra doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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