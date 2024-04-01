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        Aydın'da evde çıkan yangında yatalak hasta kadın hayatını kaybetti

        Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde çıkan yangında yatalak hasta kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 19:23 Güncelleme: 01.04.2024 - 19:23
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        Aydın'da evde çıkan yangında yatalak hasta kadın hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde çıkan yangında yatalak hasta kadın yaşamını yitirdi.

        Turanlar Mahallesi'ndeki Muharrem Com'a (51) ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın kısa sürede evi sararken yatalak ve böbrek hastası olduğu öğrenilen eşi Dilek Com (46) içeride mahsur kaldı.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, Dilek Com'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Com'un cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Ekiplerin yaptığı incelemede yangının sigaradan çıktığı ve halıya düşerek büyüdüğü belirtildi.

        Belediye başkanlığını kazanan CHP adayı Burak Zencirci ve meclis üyeleri de olay yerine gelerek aileye baş sağlığı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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