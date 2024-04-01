Aydın'da evde çıkan yangında yatalak hasta kadın hayatını kaybetti

Belediye başkanlığını kazanan CHP adayı Burak Zencirci ve meclis üyeleri de olay yerine gelerek aileye baş sağlığı diledi.

Ekiplerin yaptığı incelemede yangının sigaradan çıktığı ve halıya düşerek büyüdüğü belirtildi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede evi sararken yatalak ve böbrek hastası olduğu öğrenilen eşi Dilek Com (46) içeride mahsur kaldı.

Turanlar Mahallesi'ndeki Muharrem Com'a (51) ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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