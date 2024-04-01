Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
B.D. idaresindeki 09 PE 680 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolunda aynı istikamette seyreden Ada Kaan'ın (19) kullandığı 10 AKR 962 plakalı motosikletle çarpıştı.
Yola savrulan Ada Kaan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Kaan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü B.D, emniyete götürüldü.
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