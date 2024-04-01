Aydın'da CHP'li Çerçioğlu başkan oldu; CHP 13, AK Parti 4 ilçede kazandı

AYDIN'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanlığını yeniden CHP'li Özlem Çerçioğlu kazandı. 17 ilçeden 13'ünde CHP, 4'ün de ise AK Parti seçimi önde bitirdi.

Aydın'da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP'nin adayı Özlem Çerçioğlu seçildi. 17 ilçeden, 13'ünde CHP, 4'ünde ise AK Parti belediye kazandı. Buharkent'te AK Parti'li Mehmet Erol, Karpuzlu’da AK Parti'li Hilmi Dönmez, Karacasu'da CHP'li Mustafa Büyükyapıcı, Kuyucak'ta CHP'li Uğur Doğanca, Nazilli'de CHP'li Ertuğrul Tetik, Çine'de CHP'li Mehmet Kıvrak, Söke'de CHP'li Mustafa İberya Arıkan, Kuşadası'nda CHP'li Ömer Günel, Germencik'te CHP'li Burak Zencirci, Didim'de CHP'li Hatice Gençay, Efeler'de CHP'li Anıl Yetişkin, Köşk'te AK Parti'li Nuri Güler, Koçarlı'da CHP'li Özgür Arıcı, Yenipazar'da CHP'li Melik Ercan, Sultanhisar'da CHP'li Osman Yıldırımkaya, Bozdoğan'da CHP'li Mustafa Galip Özel, İncirliova'da AK Parti'li Aytekin Kaya önde tamamladı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR

11 Ağustos 1968'de Aydın Nazilli'de doğdu. Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü'nden mezun oldu. 03 Kasım 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 22. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi. Aynı zamanda parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda görev aldı. 22 Temmuz 2007'de 23. Dönem CHP Aydın Milletvekili olarak yeniden seçildi. TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde partisinin ve Aydın Belediye Başkanı seçilerek kentin ilk kadın belediye başkanı oldu. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Halen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir, İngilizce bilmektedir.