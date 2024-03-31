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        Efe kıyafetleri ile oy kullandılar

        AYDIN'ınGermencik ilçesinde bazı seçmenler, efe kıyafeti giyerek oy kullanmaya gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:35 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:40
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        Efe kıyafetleri ile oy kullandılar
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        AYDIN'ınGermencik ilçesinde bazı seçmenler, efe kıyafeti giyerek oy kullanmaya gitti.

        Germencik'in kırsal Dampınar ve Çamköy mahallelerinde bir grup seçmen, sandık başına efe kıyafeti giyerek oy kullanmaya gitti. Körüklü çizme, 'potur' diye adlandırılan pantolon, cepken, silahlık, fes ve şal kuşaktan oluşan efe kıyafeti giyen seçmenler, büyük ilgi topladı. Mehmet Sarı, kahramanlık destanı yazan efelerin torunları olduklarını söyleyerek, her seçimde bu kıyafetlerle oy kullanmaya gittiklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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