Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayları Çerçioğlu ve Savaş oy kullandı

Bu süreçte projelerini anlattığını kaydeden Savaş, "Hep beraber, kayıp yılları telafi edeceğimiz dönem, önümüzdeki dönem olacak. Kronik sorunları çözdüğümüz gibi şehrimizin büyümesi, gelişmesi adına da önemli işlere imza atacağız." dedi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Savaş, seçim sürecinin şehirde büyük bir olgunlukla geçtiğini söyledi.

Mustafa Savaş ve eşi Nilay Savaş da Efeler'deki Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nde oy verdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Özlem Çerçioğlu ile Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, oy kullandı.

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